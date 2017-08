Honolulu verhängt Geldstrafen bei Handynutzung auf der Straße

Ab Oktober gilt in Honolulu ein neues Verbot für öffentliche Smartphone-Nutzung.

Das Gesetz tritt exakt am 25. Oktober in Kraft. Danach ist es in der bekannten Strandstadt auf der Insel Hawaii, die bekanntlich ein US-Bundesstaat ist, nicht mehr erlaubt, mit dem Blick aufs Smartphone über Straßen zu gehen. Bei Verstößen werden Geldstrafen fällig.

Zwischen 15 und 35 US-Dollar werden beim ersten Vergehen verlangt – Wiederholungstäter zahlen sogar zwischen 75 und 99 US-Dollar. Das Gesetz ist das erste seiner Art in den USA und will steigenden Unfallraten von Fußgängern durch Smartphone-Ablenkung entgegenwirken.

Kirk Caldwell, Bürgermeister der Stadt, hätte das Gesetz aber lieber gar nicht unterzeichnen müssen. Wie die FAZ berichtet, hätte er lieber den gesunden Menschenverstand die Sache regeln lassen. Der fehle aber derzeit bei manchen, so Caldwell. Daher müsse das neue Gesetz nun nachhelfen.