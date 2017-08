iTopnews-History: Vor 20 Jahren – Microsoft rettet Apple

Wisst Ihr noch, dass Apple einst Hilfe von seinem Erzrvialen Microsoft benötigte?

Im heutigen iTopnews History wollen wir daran erinnern, dass Apple vor 20 Jahren finanziell am Boden war – und Microsoft einsprang.

Der 6. August 1997 war ein schwarzer Tag für viele Apple-Nutzer. Steve Jobs, der gerade wieder zu Apple zurückgekehrt war und wie ein Messias gefeiert wurde, ging einen Pakt mit dem Teufel ein. Denn ausgerechnet Bill Gates sollte Apple aus dem Sumpf der sinkenden Verkaufszahlen ziehen. Wie kam Jobs auf so eine Idee?

Bill Gates arbeitete einst für Apple

Um die Geschichte zu verstehen, springen wir noch mal gut 15 Jahre zurück: Damals war Microsoft noch ein kleines Software-Unternehmen, das Programme entwickelte – unter anderem für Apple. Auch an der grafischen Benutzeroberfläche des Apple Lisa arbeitete Bill Gates und programmierte beispielsweise Excel für den Mac.

Doch Gates ergatterte auch einen Auftrag für IBM und startete die Arbeit an einem eigenen Betriebsystem: Windows. Dieses kam 1985 auf den Markt und wies deutliche Ähnlichkeiten zum System des Macintosh auf. Steve Jobs war außer sich, zitierte Gates in sein Büro und schrie ihn an. Ein langer Rechtsstreit folgte.

Steve Jobs malt den Teufel auf die Leinwand

Nachdem Jobs Apple verlassen musste und die Firma langsam aber sicher an den Rand der Bedeutungslosigkeit geriet, ergaben sich viele finanzielle Probleme. 1997 kehrte Jobs zu Apple zurück und musste das Unternehmen neu aufstellen. Neben der Schließung vieler Projekte gehörte dazu auch die Neuausrichtung einiger Partnerschaften. Und somit eben auch die Zusammenarbeit mit Microsoft.

Die beiden Firmen verständigten sich auf die Beendung der Patentstreitigkeiten und auf die gemeinsame Verwendung einiger Patente. Außerdem kam Microsoft Office auf den Mac und der Internet Explorer wurde zum Standard-Browser. Zudem investierte Microsoft 150 Millionen Dollar in Apple-Aktien, die mindestens drei Jahre gehalten werden mussten.

Als Steve Jobs den Microsoft-Deal auf der Bühne der Macworld vorstellte, ertönten aus dem Publikum immer wieder laute Buhrufe und Einwürfe. Die Apple-Gemeinde war überhaupt nicht damit einverstanden, dass gerade der Erzfeind Microsoft die Zukunft von Apple bestimmen soll.

Zu guter Letzt erschien sogar Bill Gates persönlich per Satellitenschaltung auf der Leinwand und sprach vor den Apple-Anhängern über den neuen Deal. Dieser Moment stellte viele Apple-Anhänger auf eine harte Probe im Vertrauen in ihre Firma.

Microsoft unterstützte Apple in einer schweren Zeit

Die Geschichte hat aber gezeigt, dass der Microsoft-Deal eine Sprosse auf der Leiter des Erfolgs für Apple war. Besonders die finanzielle Spritze gab neuen Auftrieb – und Apple konnte sich auf die Entwicklung des iMacs konzentrieren.

Heute haben 150 Millionen Dollar für Apple kaum noch Gewicht, der Gewinn lag immerhin letztes Jahr bei knapp 45 Milliarden Dollar. Microsoft hingegen hat mit einem schwächelnden PC-Markt zu kämpfen und kommt auch bei Windows Phone ins Stolpern.

Firmen kommen und gehen im Laufe der Zeit. Einige werden mächtig und verlieren ihre Macht wieder. Apple steht aktuell sehr gut da und entwickelt tolle Produkte, die unser Leben leichter machen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass dies nicht immer so war und dass Apple ohne die Hilfe von Microsoft vielleicht gar nicht mehr existieren würde.