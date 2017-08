Google Maps hilft in fünf deutschen Städten bei Parkplatzsuche

Google Maps kann jetzt in europäischen Städten Parkhäuser finden – auch in Deutschland.

Die Funktion startete vor einiger Zeit in den USA und wird jetzt erstmals auf internationale Städte ausgeweitet.

Hierzulande können sich Autofahrer in Köln, Darmstadt, Düsseldorf, München und Stuttgart über die Neuerung freuen.

In Europa wurden außerdem die Kartendaten von Städten wie Mailand, Kopenhagen, Manchester oder Rom dahingehend erweitert.

Wer mit Google Maps Routen in Städte mit der Parkhaus-Suche plant, kann somit direkt Parkhäuser in der Nähe des Zielorts anvisieren. Die App stellt passende Infos darüber bereit, wie voll das jeweilige Parkhaus zur aktuellen Zeit meistens ist und wie schwierig es tendenziell ist, dort einzuparken.

Preisinformationen über Parkhäusern fehlen noch

Einzig eine Tabelle über die Preise der Parkhäuser fehlt noch – es ist aber denkbar, dass Google dies in Zukunft noch hinzufügt. Gerade in Großstädten wäre der Preisvergleich in der Navi-Funktion der App extrem hilfreich.