Google Assistant neu für iOS erschienen

Ab sofort gibt es den Google Assistant auch als iOS-App.

Der universale Download ist kostenlos und steht für alle iPhones und iPads mit iOS 9.1 oder neuer bereit. Bislang stand die App nur für Android bereit. Ihr bedient sie folgendermaßen: Tippt nach dem Öffnen das Mikro-Icon an und sprecht einen Befehl ein. Alternativ könnt Ihr die Frage, auf die Ihr eine Antwort sucht, auch eintippen.

Euer Sprachbefehl kann sich auf die verschiedensten Informationen beziehen, die übers Internet oder lokal auf Eurem Gerät gesucht und bereitgestellt werden können: Fluginformationen, Wettervorhersagen, Fotos und einiges mehr. Google gibt in der App-Beschreibung noch folgende Befehle als Beispiele:

– Schnell jemanden anrufen (z. B. „Mama anrufen.“)

– Textnachrichten verschicken (z. B. „SMS an Anna schicken.“)

– E-Mails verschicken (z. B. „E-Mail mit dem aktuellen Testbericht an den Chef schicken.“)

– Erinnerungen einstellen (z. B. „Erinnere mich daran, ein Geburtstagsgeschenk für Sarah zu besorgen.“)

– Kalendereinträge einrichten (z. B. „Abendessen mit Peter heute Abend 19 Uhr in den Kalender eintragen.“)

– Musik abspielen (z. B. „Jazzmusik auf YouTube abspielen.“)

– Wegbeschreibungen bekommen (z. B. „Route nach Hause anzeigen.“)

– Alles Mögliche fragen (z. B. „Brauche ich heute einen Regenschirm?“)