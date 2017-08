Gmail App warnt künftig vor Phishing-Mails

Gefälschte Links können im Internet zum Sicherheitsrisiko werden.



Gmail will in den nächsten Tagen diverse Warnhinweise in seiner iOS-App ausrollen, mit denen User auf Phishing- und Spam-Mails aufmerksam gemacht werden – so dass sie nicht draufklicken.

Bereits im Mai hat Gmail diese Warn-Funktion in die Android-Version eingebaut. Für den Fall, dass Google eine Seite oder Adresse schon als Fälschung erkannt hat, soll es je nach Warnstufe unterschiedliche Hinweismeldungen geben.

Zuletzt hatten es Betrüger sogar geschafft, angebliche iCloud-Mails abzusetzen und an Apple-User rauszusenden. Diese sahen echten Apple-Mails täuschend ähnlich, waren aber natürlich nicht aus Cupertino.

Das Update mit den Warnhinweisen soll innerhalb der nächsten zwei Wochen alle Gmail-User auf iOS erreicht haben, vorausgesetzt wird die letzte aktuelle Version der Gmail-App. Mehr Infos dazu auch direkt bei Google.