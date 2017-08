Furbo: Die iOS-Kamera für den modernen Hund von heute

Der moderne Hund von heute möchte natürlich auch smart sein…

Das klappt mit der Furbo-Hundekamera für iOS mit integrierter Leckerli-Ausgabe, die jetzt für 199 Euro bei Amazon zu haben ist.

Das tierische Gadget, das über IndieGogo mit über einer halben Million Dollar finanziert wurde, verbindet eine Überwachungskamera mit einer Leckerli-Ausgabe. Per iOS-App habt Ihr über 720p-Kamera mit Nachtsichtfunktion und Mikro jederzeit den Überblick, was der Bello zuhause so treibt.

Wenn’s mit dem Kläffen zu viel wird, könnt Ihr ihm gut zureden. Er hört die Stimme von Herrchen/Frauchen, und beruhigt sich dann hoffentlich. Wenn der Hund zu lange und zu laut bellt, bekommt Ihr außerdem einen Bell-Alarm als Push-Nachricht aufs iPhone. Furbo verfügt über intelligente Sensoren, die Bellen automatisch erkennen und von anderem Krach unterscheiden können.

Leckerlis per WLAN verteilen

Besonders beliebt beim Hightech-Hund ist allerdings die Leckerli-Ausgabe. Per App (auch für die Watch) könnt Ihr bis 30 Lieblings-Leckerlis auswerfen und mit einem kleinen Fangen-Spiel verbinden. Und wenn der Hund ganz süüüüüß in die Kamera schaut, nehmt Ihr davon gleich ein Foto oder ein Video auf. Motto der Kamera: „Sei mit Deinem Hund zusammen – sogar, wenn Ihr nicht zusammen seid.“