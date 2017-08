Filme bei iTunes: Viele Angebote, Guardian of the Galaxy Vol.2 neu

Das Wochenende naht – und es gibt gutes Film-Futter fürs Heimkino.

„Star-Lord und seine Crew sind zurück“ – unter diesem Motto findet Ihr auf iTunes den neuesten Marvel-Film Guardians of the Galaxy Vol.2 mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Aus der Beschreibung:

„Auch im Sequel des witzigen Sci-Fi-Klassikers müssen Star-Lord (Chris Pratt) und seine Crew wieder mal die Galaxie retten – und bekommen dabei ungeahnte Unterstützung von anderen Helden aus den Kult-Comics.“

Bei iTunes erhaltet Ihr den neuen Blockbuster mit exklusiven iTunes-Extra.

Marvel-Filme für kurze Zeit sehr günstig

Und auch der Blick ins gesamte Marvel-Universum bei iTunes lohnt sich, denn Apple hat viele Marvel-Filme und Bundles reduziert, bietet den Soundtrack zum neuen Guardians-Streifen an und listet die besten Apps und Bücher/Comics aus dem Marvel-Kosmos.

Frage an Euch: Seid Ihr neben News über günstige Apps auch an News über günstige Filme und Serien auf iTopnews interessiert?