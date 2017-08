Erinnerung: AirPods jetzt sofort lieferbar – so geht’s

Ihr wart am Wochenende am See? Dann habt Ihr womöglich unsere AirPods-News verpasst.

Alle Urlaubs-Rückkehrer erinnern wir gern noch mal: Während sich bei Apple die Lieferzeit für die AirPods auf vier Wochen verbessert hat, kann die Telekom liefert sofort.

Im Telekom-Shop sind die cleveren Ohrhörer – auch für Nicht-Telekom-Kunden – derzeit wieder auf Lager. Geliefert wird in „1 bis 4 Tagen“. Da die Blitz-Lieferzeit schon seit Sonnabend gilt, würden wir nicht wetten, dass sie noch lange vorhält…

Telekom liefert AirPods umgehend aus