Elgato Cam Link: Eure Kamera als Highend-Webcam am Mac

Mit dem Elgato Cam Link wird Eure Videokamera im Handumdrehen zur Webcam.

Der kleine Stick sieht unscheinbar aus – kann aber zu einer hervorragenden Video-Lösung für Heim-Produzenten werden.

Ihr schließt den Cam Link nämlich einfach via USB 3.0 an den Mac an, stöpselt Eure Videokamera via HDMI ein und könnt sie direkt als Highend-Webcam nutzen. Das Gadget erscheint offiziell am 18. August, kann aber bereits jetzt vorbestellt werden.

Als Webcam kann die angeschlossene Kamera – ganz egal ob DSLR, Camcorder oder Action Cam – Video live streamen oder das aufgenommene Material aufzeichnen. Dies geht mit einer Qualität von bis zu 1080p60.

Das Ergebnis wird dabei immer direkt auf Eurer Mac-Festplatte gesichert. Damit wird elegant vermieden, dass die Kamera-Speicherkarten, die bei längeren Aufnahmen ja gern mal aus allen Nähten platzen, nicht unnötig ausgereist werden.

Voraussetzungen: Sierra, USB 3.0, i5 Quad-Core Chip

Zum Betrieb des Cam Links benötigt Ihr einen Mac mit macOS 10.12 Sierra, einem Intel i5 Quad-Core Prozessor der 4. Generation und natürlich einen USB 3.x-Anschluss. Für mehr Flexibilität wird neben dem Cam Link selbst und der Bedienungsanleitung auch noch ein USB-Verlängerungskabel mitgeliefert.