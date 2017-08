Ein Tag am Pool: Die Gewinner der 3,99-Euro-Codes

Die Gewinner unserer letzten Promocode-Verlosung stehen jetzt fest.



Update: Herzlichen Glückwunsch an Jonas H., Monika E. Albert W., Olav W. und Roberto R. – die Codes sind schon per Mail unterwegs an Euch.

Diesmal nicht gewonnen? iTopnews verlost regelmäßig Gadgets, Codes und mehr. Schaut einfach immer wieder bei uns vorbei, damit Ihr kein Gewinnspiel verpasst.

Originaltext:

Mit unserem neuen Gewinnspiel schicken wir Euch jetzt an den Pool, denn es gibt es wieder Promocodes für eine App zu gewinnen.

3,49-Euro-App bei iTopnews gewinnen

„Ein Tag am Pool“ ist eine iMessage-App mit 50+ Stickern, die allesamt vom Freibad-Schwimmbad-Pool inspiriert sind.

Im App Store kostet die App 3,49 Euro. Bei uns bekommt Ihr die App mit etwas Glück gratis.

So könnt Ihr ganz einfach teilnehmen

Schreibt uns bis morgen (Donnerstag/10. August um 12 Uhr) eine Mail an

gewinne@iTopnews.de

Unter allen Einsendern verlosen wir fünfmal je einen Promocode für die Sticker-App „Ein Tag am Pool“. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Pro Einsender ist nur eine Mail erlaubt (alle Mehrfach-Einsender halten wir aus Gründen der Chancengleichheit vom Lostopf fern). Apple ist weder Veranstalter noch Sponsor dieses Gewinnspiels.

