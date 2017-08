Disney ab 2019 nicht mehr auf Netflix, bald mit eigenem Streaming-Dienst

Disney hat für Filme ab 2019 die Partnerschaft mit Netflix aufgekündigt.

Damit werden ab diesem Zeitpunkt keine neuen Disney-Filme mehr auf Netflix zu sehen sein. Zu den für 2019 geplanten Veröffentlichungen gehören Blockbuster wie das Sequel von Frozen und Toy Story 4. Aktuell sieht es allerdings zumindest so aus, als würden jetzt auf Netflix zu sehende Disney-Filme weiterhin auf der Plattform verfügbar sein werden.

Alternativ zum Vertrieb bei externen Anbietern will Disney nach eigener Aussage verstärkt selbst auf Streaming setzen. Dafür wurden 1,48 Milliarden Dollar in Anteile an der Firma BAMTech investiert. Disney hielt bislang 33 Prozent der Anteile im Wert von einer Milliarde US-Dollar und ist nach der neuen Geldanlage Haupteigentümer.

Keine Details über Disneys baldiges Angebot bekannt

Die Technologien von BAMTech, die etwa für Sport-Livestreaming in den USA verwendet wurden, werden dann wohl bald für Disneys Inhalte verwendet. Wie genau der hauseigene Streaming-Dienst sieht und wann er startet, ist aber noch unbekannt.