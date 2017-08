Die Zahnbürste mit iOS-App: In zehn Sekunden alles sauber

Zugegeben: Ein wenig gewöhnungsbedürftig sieht die Zahnbürste der Zukunft schon aus.

Die Amabrush erinnert eher an eine Beißschiene. Und trotzdem könnte die Erfindung die Zahnpflege verändern. Denn die smarte Bürste mit App-Steuerung (iOS und Android), die in Zusammenarbeit mit Zahnärzten aus den USA, Deutschland und Österreich entwickelt wurde, verkürzt das Putzen von drei Minuten auf zehn Sekunden. Trotzdem soll die Amabrush die Zähne besser reinigen als eine klassische Bürste.

Im Internet hat die Neuheit aus Kalifornien bereits eine saubere Karriere hingelegt: 50.000 Euro wollten die Entwickler auf Kickstarter für den Beginn der Serienproduktion einsammeln. Jetzt, kurz vor Ende der Kampagne, sind aber bereits über 2,6 Millionen Euro zusammengekommen.

Die Amabrush ist laut ihrer Erfinder die „erste vollautomatische Zahnbürste der Welt“. Ihr müsst nichts mehr tun, außer die Schiene auf die Zähne zu setzen, einen Knopf zu drücken, und zehn Sekunden zu warten. Und genau hier liegt der Vorteil. Denn sowohl bei einer klassischen als auch bei der elektrischen Zahnbürste kann viel schiefgehen – zu viel oder zu wenig Druck, falscher Winkel, zu kurze Putzzeit.

Die Schiene, in die Bürsten eingelassen sind, vermeidet diese Fehler. Durch die Konstruktion werden sämtliche Zähne gleichzeitig optimal gereinigt. In Zahlen bedeutet das: Jeder Zahn bekommt volle zehn Sekunden Pflege von jeder Seite ab – während es beim normalen dreiminütigen Bürsten laut Statistik nur rund sechs Sekunden pro Zahn sind.

Akku für zwei Wochen

Das System besteht aus einem Handstück mit Motor, der vibriert, aus den Mundstücken und aus wiederbefülllbaren Kapseln mit einer Zahnpasta, die etwas flüssiger ist als gewohnt. Das Handstück, dessen Akku rund 28 Putzvorgänge durchhält, kann die ganze Familie verwenden, die Mundstücke sind für jeden Nutzer einzeln. Mit der App lässt sich das Putzen individuell einstellen – mit verschiedenen Vibrationsarten zum Beispiel für Zahnfleischmassage, oder mit unterschiedlich langen Reinigungsvorgängen.

199 Euro fürs Starterset

Die ersten Exemplare der Amabrush, die auch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ gut aufgehoben wäre, sollen bereits im Oktober in den Verkauf kommen. Vorbesteller bei Kickstarter müssen nur 79 Euro fürs (fast ausverkaufte) Starterset zahlen, in Handel soll es 199 Euro kosten.

Für ein Mundstück, das alle drei bis sechs Monate ausgetauscht werden soll, verlangt der Hersteller sechs Euro. Eine Zahnpasta-Kapsel, die einen Monat reicht, ist für drei Euro im Angebot.

Dabei gibt es drei verschiedene Pasten, die alle klinisch geprüft sind: Extrafrisch, Sensitive, und eine Variante, die die Zähne weißer machen soll. Und für die Aufbewahrung ist eine Schale mit eingebautem UV-Licht vorgesehen, das Bakterien abtötet. Ob die Amabrush ein Erfolg wird, ist offen. Doch die Erfinder sind überzeugt: Am klassischen Zähneputzen mit Bürste nagt gewaltig der Zahn der Zeit.