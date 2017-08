Carpool Karaoke gestartet! Alles zur neuen Exklusiv-Show bei Apple Music

Wir haben alle Infos zur neuen Apple-Music-Reihe Carpool Karaoke auf Apple Music gesammelt.

Ab sofort steht die erste Folge der exklusiven Staffel „Carpool Karaoke: The Series“ bei Apple Music für Abonnenten bereit.

Der Ableger des beliebten Formats aus der amerikanischen Late-Night-Show von James Cordon wurde von vielen Fans sehnlichst erwartet – auch von uns.

Und damit auch wirklich alle ab heute genau wissen, was es mit dem Format auf sich hat, haben wir hier zum Start kompakt alle wichtigen Infos und Fakten rund um Carpool Karaoke für Euch:

Wer hat Carpool Karaoke erfunden?

James Corden (und sein Team). Der Moderator der „Late Late Show“ hat mit dem Format einen weltweiten Hit erschaffen. Videos mit Stars wie Ed Sheeran oder Chris Martin von Coldplay gingen nach dem Upload regelmäßig viral.

Was ist das Konzept von Carpool Karaoke?

In den USA gibt es Fahrspuren, die zu Stoßzeiten Fahrgemeinschaften vorbehalten sind. Bei Carpool Karaoke fahren mehrere Stars (beim alten Format immer mit Corden am Steuer) über solche Spuren durch die Gegend – und dabei wird Musik gegrölt, am liebsten zusammen.

Was hat Apple damit zu tun?

Nachdem Corden das Format in seiner Show langsam zurückfuhr, hat sich Apple seiner angenommen. Es wurde eine Serie daraus gemacht, die insgesamt 16 Episoden mit je 45 Minuten Länge haben wird und deren erste Folge ab jetzt in rund 100 Ländern verfügbar ist.

Wer kann die neue Carpool Karaoke Serie sehen?

Ausschließlich Abonnenten von Apple Music können die Videos mit den singenden Stars sehen.

Welche Stars machen mit?

Die Liste der teilnehmenden Musiker und sonstigen Berühmtheiten ist beeindruckend: Unter anderem machen die Musiker John Legend, Ariana Grande, Alicia Keys, Billy Eichner und Metallica, TV-Größen wie der Satiriker Trevor Noah, der Basketballer LeBron James und auch der Ur-Moderator der Serie, James Corden höchstpersönlich, mit.

Wann erscheinen neue Folgen?

Jede Woche, von Dienstagnacht auf Mittwoch, wird in den nächsten dreieinhalb Monaten immer eine neue Folge freigeschaltet.

Können trotz Apple Music-Abo Extrakosten anfallen?

Nein. Sobald Ihr ein Abo habt, könnt Ihr Euch zurücklehnen und die aktuelle Folge genießen – was wir auch tun werden.