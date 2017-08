Bundesliga live bei Amazon Prime Music – die wichtigsten Infos

Heute beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga mit Bayern – Leverkusen.



Großer Guide für Übertragungen im TV und Internet

Wollt Ihr die Spiele möglichst live am TV und im Netz erleben, empfehlen wir Euch noch mal unseren großen Guide mit allen Infos zum Bundesliga-Start.

Amazon steigt ein

Doch auch bei den Audio-Übertragungen gibt es ja spannende Neuerungen, an die wir Euch am Tag des Liga-Anpfiffs noch mal erinnern wollen: Diesmal ist auch Amazon live am Ball – bei Prime Music mit Audio-Übertragungen.

Prime Music bietet alle Spiele der Bundesliga und der bereits laufenden 2. Bundesliga live und ohne Werbung. Ihr wählt bei den Audiostreams zwischen Einzelspiel und Konferenz. Auch einen Bundesliga-Podcast gibt es.

Gut zu wissen: Prime Music ist automatisch in jeder Prime-Mitgliedschaft enthalten. Natürlich gibt es dort nicht nur Sport, sondern auch rund 2 Millionen Musik-Titel.

Wer noch kein Abo hat, kann hier das Prime-Abo buchen.