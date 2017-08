Beats Solo3, PowerBeats3 und Pill+ in neuen Farben erhältlich

Ab sofort verkauft Apple drei Beats-Produkte in vier neuen Farben.

Das Redesign fällt unter das Motto „Neighbourhood Collection“ und lässt die Beats Solo3 Wireless, die PowerBeats3 Wireless und den Speaker Pill+ Box in vier neuen Farben erstrahlen: asphaltgrau, weinrot, tiefblau und olivgrün.

Alle vier neuen Farben sofort verfügbar

Wer jetzt bestellt, bekommt die Gadgets bereits übermorgen, also am Mittwoch, zugestellt. An den Preisen hat sich nichts geändert.

Bereits am Samstag wurde angekündigt, dass die Kollektion in Großbritannien bei zwei Einzelhändlern sowie in einigen Apple Stores verfügbar sei. War zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ob die neuen Farben auch in Deutschland erhältlich sein werden, besteht jetzt kein Zweifel mehr…