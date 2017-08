Back to School: Apple Promo 2017 startet in Deutschland

Apple hat eine neue Runde des Bildungsprogramms „Back to School“ in Deutschland gestartet.

Ab sofort gibt es ein erweitertes Angebot an Rabatten und Vorteilen für Schüler und Studenten, die bald in ihr neues Schuljahr bzw. Semester starten. Neben den bekannten Sonderpreisen für einen Mac oder ein iPad für das Studium bietet Apple jetzt auch hierzulande die neue Aktion „Back To School mit iPad, Mac & Beats“ an.

Das heißt: Wer ein qualifiziertes iPad oder einen qualifizierten Mac für die Uni kauft, erhält kabellose Beats Kopfhörer (Solo3 Wireless oder Powerbeats3 oder BeatsX) dazu – egal welches Modell. Ihr erreicht dieses lukrative Angebot und alle weiteren Rabatte über folgende Links:

Bis zu 363 Euro könnte Ihr bei einem neuen Mac sparen, wenn dieser zusammen mit AppleCare gekauft wird. Alle Macs werden dabei reduziert angeboten, vom Mac mini über iMac und Mac Pro bis hin zu allen MacBook, MacBook Air und MacBook Pro Modellen.

Beim Kauf eines iPads sind bis zu 68 Euro Ersparnis drin. Auch hier sind alle bei Apple verfügbaren Geräte im Bildungsangebot enthalten: Alle iPad Pro Modelle, von 9,7“ über das neue 10,5“ iPad Pro bis hin zum großen 12,9“ Tablet sowie das normale iPad und das iPad mini 4.

Nicht vergessen: Studenten zahlen weniger für Apple Music

Eingeschriebene Studenten an Universitäten und Hochschulen sollten auch nicht die weiterhin angebotene Apple Music-Studentenmitgliedschaft vergessen. Für bis zu vier Jahre nach der Registrierung zahlt Ihr nur 4,99 Euro statt regulären 9,99 Euro im Monat.

Apple Music kann dann auf allen kompatiblen Apple-Geräten gehört werden, auch auf jedem neuen Mac oder iPad, den oder das Ihr über die „Back to School“ Aktion – am besten noch mit passenden Beats-Kopfhörern – gekauft habt.