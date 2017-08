ARKit: Apple soll an diversen smarten Brillen arbeiten

ARKit steht bei Apple und Entwicklern in den nächsten Monaten hoch im Kurs.

Am Rande der Quartalszahlen hat Tim Cook AR nochmals gepriesen. The next big thing? Wie die Financial Times berichtet, werkelt Apple in Cupertino gleich an mehreren Prototypen, um am Ende eine smarte Brille auf den Markt zu bringen.

Google Glass, eines der Vorbilder, gilt allerdings als gescheitert. Ganz anders die Spectacles-Brille von Snapchat (hier für 149,99 Euro bei Amazon). Apple plant laut dem FT-Bericht, das iPhone als externes Display für die Brille zu nutzen, ähnlich wie es Snapchat bei der Spectacles macht.

2018 oder doch später?

Zugunsten einer 3D-Kamera könnte Apple auf eigene Projektionsflächen verzichten. Die Entscheidung, ob es am Ende doch ein Head-Up-Display wird, mit einem Bildschirm vor dem Glasses-Auge, sei aber noch nicht getroffen.

Klar ist, dass eine Markteinführung frühestens 2018 erfolgen würde, wenn nicht 2019 oder später. Im Herbst startet Apple mit iOS 11 allerdings zunächst die größte AR-Plattform der Welt – und unterstreicht damit eindrucksvoll, dass man das Thema Augmented Reality in Cupertino langfristig ganz oben auf dem Zettel hat. Da wäre eine smarte Brille dann ein folgerichtiges Produkt…