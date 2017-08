Apple Watch bald auch mit Workouts fürs Skifahren

Nicht gerade das passende Wetter heute, aber lasst uns kurz übers Skifahren sprechen.

Immer wieder implementiert Apple in watchOS 4 neue Workouts, zuletzt etwa Schwimm- und Intervall-Training. Mit watchOS 4 kümmert sich Apple offensichtlich auch um Skifahrer.

Der Entwickler Jeffrey Grossman hat beim Blick auf HomePod-Codezeilen in den Tiefen entsprechende Referenzen für watchOS 4 gefunden. Dort finden sich unter anderem ein „Skiing Workout“ oder Einträge wie „Downhill Snow Sports Distance“und „Ski Data“.

Da die Freigabe von watchOS 4 für alle Nutzer in den Herbst fällt, ist dann jedenfalls die Ski-Saison nicht mehr weit. Wer also eine Pisten-Tour für den Winter plant, wird dann an den neuen Watch-Workouts seine Freude haben (Foto: 123rf.com).