Apple Stores retten Einkaufzentren vor der Pleite

Ein Apple Store ist eine Art Lebensversicherung für Einkaufszentren.

Das hat Apple-Analyst Gene Munster jetzt in einem lesenswerten Interview mit dem Magazin TheStreet erklärt. Demnach übt ein Apple Store in einem Einkaufszentrum so viel Anziehungskraft aus, dass davon auch die umliegenden Shops profitieren.

Während Kunden beispielsweise warten, bis ihr Kurs im Apple Store beginnt, oder bis die Genies das MacBook repariert haben, kaufen sie auch in anderen Geschäften ein. Allein die 140 Millionen iPhone-Besitzer in den USA sind eine riesige Kundengruppe, die für andere Unternehmen überaus attraktiv ist.

Apple wichtig für Mall-Investoren

Fazit von Gene Munster zu den rund 270 Apple Stores in den USA: „Ein Apple Store in einer Mall ist quasi damit gleichbedeutend, dass das Einkaufszentrum überlebt.“ Auch Mall-Manager Robin Abrams betont: „Apple bringt Dir Leute in die Läden, das ist garantiert.“ Mall-Investoren richten sich deshalb auch danach, ob Apple in einem Einkaufszentrum präsent ist. Wenn das der Fall ist, wird die Mall entsprechend höher bewertet.