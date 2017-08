Apple Park: Tür-Sicherheitssystem für Schlüsselkarten im Apple TV Design

Neue Designentwürfe des Sicherheitssystems im Apple Park sind aufgetaucht.

Bei Apple zählt bekanntlich jedes Detail. Das dies für praktisch alles gilt, was mit der Firma zu tun hat, zeigen nun neue Entwürfe für das Tür-Sicherheitssystem, das im Apple Park verbaut sein wird. Sie sind als Teil eines Antrags an die FCC, die US-Kommunikationsbehörde, publik geworden.

Die eingereichten Bilder des System zeigen eine quadratische Box mit einer Glasfront und einer Recheneinheit auf der Rückseite. Das Gerät ist etwa 11,5 cm breit bzw. hoch, hat runde Ecken sowie einen hellen Kreis im Zentrum – und sieht vom Formfaktor her aus wie ein Apple TV.

Sicherheitssystem im Apple TV-Design

So erinnert also selbst dieses unscheinbare Element mit seinen weißen Linien an die ikonische Apple-„Farbe“ und zeitgleich durch die Form an ein aktuelles Produkt. Und einen kleinen, feinen Effekt hat es auch: Ist ein Schlüsselkarten-Besitzer zutrittsberechtigt, blinkt der Kreis in der Mitte grün auf – an jeder gesicherten Tür im neuen Apple Park