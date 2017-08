App des Tages: Streets – neu mit User-Panoramen und Automation

Die Streetview-App Streets wurde ganz aktuell um gute neue Features erweitert.

Die Anwendung, die wir heute zur App des Tages küren, bietet jetzt Support von User-generierten Panoramen. Dank dieser Neuerung sind über den blauen Punkt auf der Karte jetzt noch mehr verschiedene Ansichten, erstellt von kenntnisreichen Nutzern von Streets, zu sehen.

Der zugehörige Fotograf und andere Infos zum Panorama sind über das Schubladen-Icon der Ansicht zu finden.

User der App Wohin? vom gleichen Entwickler finden bei einigen Panoramen jetzt noch einen weiteren neuen Button, über den sie in der Umgebungssuche mehr über den aktuellen Ort herausfinden können. So wird die in Streets angezeigte Umgebung erweitert.

Ebenfalls neu: Automation via URL-Schema

Wer zudem noch Automationen für iOS-Apps erstellt, den wird die Erweiterung des Streetview-Programms um ein URL-Schema freuen. So können jetzt Karten-Infos aus anderen Apps an Streets zur Verarbeitung übermittelt werden – und die App so um einiges vielfältiger genutzt werden. (ab iOS 9.3, ab iPhone 5, deutsch)