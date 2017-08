Amazon Echo und Echo Dot mit Multiroom, neuer Sonos-Speaker im Oktober

Ein Update verbessert Amazons Echo-Geräte – und im Oktober werden Neuerungen von Sonos erwartet.

Besitzt Ihr mehrere Echo-Devices, könnt Ihr nun die neue Multiroom-Funktionalität nutzen. Musik kann dann entweder nur auf einem, oder aber auf allen Geräten gleichzeitig abgespielt werden.

Aktuell werden Amazon Music, TuneIn, iHeartRadio und Pandora unterstützt. Es wird aber auch am Support für Spotify und SiriusXM gearbeitet, wie Amazon ankündigt.

Große Neuerungen für Amazon und Sonos

Der Speaker-Hersteller Sonos hat ebenfalls eine große Ankündigung gemacht. Am 4. Oktober wird in New York ein Event abgehalten, an dem angeblich ein neues Gadget vorgestellt werden soll.

Dieser Lautsprecher wird ähnlich wie Amazons Echo oder Apples HomePod als Speaker mit Sprachassistent funktionieren. Anstatt zur App greifen zu müssen, soll sich die Wiedergabe dann endlich auch per Sprache steuern lassen.