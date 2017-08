Amazon Echo: Hacker hören im Wohnzimmer mit

„Alexa, wie konnte das passieren?“ Hacker können offenbar Amazons Echo knacken.

Das fand der Sicherheitsforscher Mark Barnes heraus. Er beschreibt in seinem Blog, wie ein Echo alle Unterhaltungen seines Besitzers direkt an Hacker übertragen kann. Die gute Nachricht: Das klappt nur mit älteren Modellen, und die Hacker brauchen physischen Zugriff auf das Gerät.

Betroffen sind demnach ausschließlich Echos, die vor 2017 produziert wurden, also die Baujahre 2015 und 2016. Sieben Millionen Exemplare soll es davon geben. Die Hacker müssen zudem die Möglichkeit haben, eine SD-Karte einzusetzen und darüber die Firmware zu manipulieren.

Nach Entfernen der SD-Karte lässt sich dann alles mithören, was die Echo-Mikrofone registrieren – also auch Unterhaltungen, die nicht mit dem Befehl „Alexa“ begonnen wurden. Alltäglich dürfte dieses Szenario also nicht sein. Andererseits: Ganoven, die ein manipuliertes Echo-Gerät bei Ebay anbieten oder die bei einem Einbruch ein Gerät in eine Wanze verwandeln, sind durchaus denkbar. Auch im privaten Bereich, wenn sich beispielsweise Paare gegenseitig ausforschen wollen, könnte die Schwachstelle genutzt werden.

Echo nur aus sicheren Quellen kaufen

Stopfen läst sich die Sicherheitslücke laut Amazon so gut wie nicht. Der Händler rät als Vorsichtsmaßnahme dazu, Echos nur neu zu kaufen, oder gebraucht aus vertrauenswürdigen Quellen. Wir raten als Vorsichtsmaßnahme dazu, sich erst gar keinen Spion mit sieben Mikrofonen ins Wohnzimmer zu stellen.