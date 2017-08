AccuWeather: Macher dementieren Ausspionieren von User-Daten

AccuWeather ist eine der profiliertesten und erfolgreichsten Wetter-Apps für iOS.

Doch nun sorgt das Programm für Ärger. Laut dem Sicherheitsspezialisten Will Strafach sammelt AccuWeather Nutzerdaten und gibt sie an eine Drittfirma weiter – selbst wenn Ihr das Teilen von Ortsdaten für die App deaktiviert habt.

Das Sammeln und Weitergeben von Nutzerdaten ist in den letzten Jahren leider zur Mode geworden, und bedeutet für viele Entwickler eine zusätzliche Einnahmequelle. Die Frage ist dabei: Wie transparent und ehrlich informiert eine App ihre Nutzer darüber?

Bewegungsdaten und WLAN-Name

Bei AccuWeather scheint es mit dem Datenschutz nicht allzu weit her zu sein. Laut Strafachs Untersuchungen sammelt die App die Daten mit einem Tool des Drittanbieters RevealMobile, und gibt sie an diesen weiter. Wer AccuWeather installiert und dem Nutzen der GPS-Funktion zustimmt, teilt die genauen Bewegungsdaten des Smartphones, den Namen des verbundenen WLAN-Netzes und den Status der Bluetooth-Funktion.

Ortung auch ohne GPS

Wenn der Zugriff auf GPS verweigert wird (ohne den eine Wetter-App weniger Sinn macht), werden die anderen Daten dennoch weitergegeben. Im Kleingedruckten der AGB von AccuWeather wird darauf auch hingewiesen – dass ihre Daten extern weitergegeben werden, dürfte die meisten Nutzer aber dennoch überraschen.

Zudem kann RevealMobile auch über die WLAN- und Bluetooth-Funktion an Ortsdaten kommen. Ein Kunde darf aber erwarten, dass eine App, für die die GPS-Funktion deaktiviert ist, gar keine Ortsdaten sammelt und weitergibt.

Entwickler wehren sich gegen Vorwürfe

Die Entwickler haben inzwischen eine Stellungnahme abgegeben: Man habe keine Daten ohne Erlaubnis gesammelt. Der von Strafach beschriebene Weg sei in der Tat (theoretisch) umzusetzen. Dies sei aber den Entwicklern gar nicht klar gewesen. In Kürze werde das SDK entsprechend angepasst, dann sei die Standortermittlung auch nicht mehr auf Umwegen möglich. Interesse an der Ermittlung der Orts-Daten habe man nie gehabt und werde man auch in Zukunft nicht haben.

(via 9to5Mac)