Witwe von Steve Jobs kauft Mehrheit am Magazin The Atlantic

Laurene Powell Jobs hat über eine Stiftung in die Zeitschrift The Atlantic investiert.

The Atlantic, bereits 1857 in Boston gegründet, ist ein englischsprachiges Magazin über Politik, Kultur, Technologie und weitere Themengebiete. Es erscheint zehnmal im Jahr.

Powell Jobs, die Witwe von Steve Jobs, übernimmt mit Mitteln aus ihrer Stiftung Emerson Collective Mehrheitsanteile vom bisherigen Haupteigentümer und Vorstandsmitglied David G. Bradley.

Dieser wird seine Position noch drei bis fünf Jahre behalten und in der Zwischenzeit die Verantwortung über die Redaktion nach und nach an Jobs‘ Stiftung übergeben, wie er selbst in einer Mitteilung bekanntgab.

The Atlantic: Rolle von Laurene Powell Jobs noch unklar

Die Emerson Collective Stiftung erhielt den Zuschlag aus einer Auswahl von rund 600 potentiellen Investoren. Ob und wie genau Jobs selbst das Ruder übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

In einem kurzen Statement zum Thema lobte sie nur die Zeitschrift für ihren Einsatz für amerikanische Kultur und die „Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen“.

Powell Jobs wird auch einige Print-Beiboote von The Atlantic mehrheitlich übernehmen: darunter Quartz, Government Executive and National Journal.