WhatsApp: Leak zeigt neue YouTube-Video-Funktion

Ein neuer Leak zeigt, was in WhatsApp bald mit YouTube-Videos möglich sein wird.

In der neuesten Version des Messengers sind einige noch unfertige Funktionen versteckt. Diese sind nicht standardmäßig aktiv, können jedoch in den Code-Tiefen vorab ausgebuddelt werden.

Eine der Neuerungen ist die Möglichkeit, YouTube-Videos als schwebendes Fenster zu öffnen.

WhatsApp bald mit schwebenden YouTube-Videos?

Dadurch muss die App nicht verlassen werden, um erhaltene Videos anzusehen. Noch funktioniert die Picture-in-Picture-Funktion nicht so wirklich gut. Es ist daher davon auszugehen, dass es noch ein wenig dauern wird, bis die wünschenswerte Funktion auch offiziell freigeschaltet wird, wie WABetaInfo berichtet.

Sobald dies der Fall ist, erfahrt Ihr es bei uns – das frische Update kennt Ihr ja bereits seit gestern Abend.