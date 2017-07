Welt-Emoji-Tag: Apple zeigt Highlights der kommenden Emojis

Apple präsentiert aktuell die neuen Emojis, die Unicode 10 bringt.

Bereits vor einem Monat haben wir Euch den neuen Standard vorgestellt. Nun hat auch Apple neue Emojis offengelegt.

Anlässlich des Welt-Emoji-Tages erhaltet Ihr einen Einblick in die neuen Bildchen, die demnächst in iOS, macOS und watchOS integriert sind.

Apple zeigt neue Unicode 10 Emojis

In einem Blog-Post von Apple werden zwölf ausgewählte Emojis besonders hervorgehoben. Darunter eine Elfe, ein Zombie, ein Kotz- und ein Yoga-Emoji.

Wann genau Unicode 10 in den Apple-eigenen Systemen umgesetzt sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Da heißt es nur „later this year“. Wir bleiben am Ball und melden uns, sobald es hier ein konkretes Datum (iOS-11-Release?) gibt.