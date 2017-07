Trump behauptet: Apple baut drei große Fabriken in USA

US-Präsident Trump hat behauptet, dass Apple bald verstärkt in den USA produzieren will.

Fake oder tatsächlich „huuuge“? – In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat Trump von neuen Plänen Apples berichtet. Cook habe ihm versprochen, drei große („big, big, big“) Fabriken in den Staaten zu bauen, in denen Apple-Produkte hergestellt werden sollen.

Er habe Cook bei einem Gespräch gesagt, dass nur mit Apple an Bord seine „America first“-Strategie wirtschaftlichen Erfolg haben könne – und der Apple-CEO habe Verständnis geäußert. Wann die Fabriken gebaut werden sollen und wo, sagte Trump nicht.

Apple hat von derartigen Plänen bislang nichts durchblicken lassen und die neuen Aussagen Trumps bislang noch nicht kommentiert. Fakt ist nur, dass Tim Cook Trumps Plänen und Ansichten bisher eher konträr gegenübersteht – so kritisierte er ihn etwa stark nach dem Beschluss, dass die USA aus dem Pariser Klima-Abkommen austreten werde.