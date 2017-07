„Timeless Apple“: So zeitlos gut sind Produkte von Apple

Ein fleißiger Photoshop-Kenner hat moderne Apple-Produkte in alte Aufnahmen montiert.

Pablo Larrocha veröffentlichte seine einzigartigen Bilder aktuell auf Behance. Die Motive sind dabei vielseitig und erzielen immer wieder überraschende Effekte, die zeigen: Apple-Produkte sind einfach zeitlos (gut).

So hat er etwa das in den 20ern berühmte Komiker-Duo Laurel und Hardy mit einem iPhone und Kopfhören ausgestattet (s.o.). Auch Filmstars sind in den Fotos ihrer Zeit voraus: So nutzt Charlie Chaplin im Film „The Circus“ bereits einen iPod nano und Paul Newman trägt beim Flirten eine Apple Watch.

Timeless Apple: So funktioniert zeitloses Design

Die Sammlung der insgesamt zehn Fotodesigns trägt dabei den Titel „Timeless Apple“ – „Apple: Zeitlos“. Und tatsächlich: Gänzlich fehl am Platz erscheinen die für die damaligen Verhältnisse absolut futuristischen Geräte durch ihr natürliches, sehr intuitives Design in den Bildern nicht zu sein – hier könnt Ihr alles anschauen.