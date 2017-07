Studie zu Netflix und Co: Streaming-Abos werden immer beliebter

Kostenpflichtige Streaming-Angebote für Filme und Serien werden immer beliebter.

Das hat eine neue Studie von Bitkom herausgefunden. Ihr zufolge nutzen mittlerweile 29 Prozent aller Internet-Nutzer ab 14 Jahre regelmäßig Video- Dienste wie Netflix, Maxdome oder Amazon Prime Video. Das bedeutet – so auch der Titel der Studie –, dass drei von zehn Internetnutzern derartige Dienste nutzen.

Es wurde hierbei ein klarer Aufwärts-Trend verzeichnet: Letztes Jahr waren es nur 25 Prozent.Ein Grund für die wachsende Nachfrage sollen unter anderem Eigenproduktionen der Anbieter sein.

Klassisches Fernsehen verliert Zuschauer – an die Mediatheken

Das klassische Fernsehen verliert dabei immer weiter an Bedeutung. Allerdings greifen dafür 74 Prozent der User auf Mediatheken von Fernsehsendern zurück und knapp mehr als die Hälfte streamt das aktuelle Fernsehprogramm online.

Aber parallel werden auch auf sozialen Netzwerken immer mehr Videos konsumiert. Fast jeder dritte Nutzer schaut sich auch auf Facebook und Co. regelmäßig Video-Clips an. Deshalb sind die Gesamtzahlen der Studie auch sehr beachtlich: 75 Prozent aller Internet-Nutzer ab 14 Jahren in Deutschland schauen Filme und Serien online.