StreamOn: Telekom mit 14 neuen Partnern

StreamOn, das Mobilfunk-Angebot der Telekom, hat 14 neue Partner dazubekommen.

Mit dem Angebot, das Telekom-Kunden mit MagentaMobil-Verträgen kostenlos buchen können, sind diese Nutzer in der Lage, nach überschrittenem monatlichen Datenvolumen bei bestimmten Diensten trotzdem mit voller Geschwindigkeit Internetangebote zu nutzen.

Ab sofort sind weitere 14 Unternehmen dabei – elf Audio-und drei Video-Partner. Gewichtigster Mitstreiter der letzteren Kategorie dürfte wohl der Pay-TV-Sender Sky sein, dessen App Sky Go für StreamOn-Kunden geöffnet wird.

Aber auch im Bereich der Audio-Dienste gibt es bedeutenden Zuwachs: Jay-Zs Streaming-Dienst Tidal und das Indie-Musikportal SoundCloud. Radiosender wie Antenne Bayern und bigFM komplettieren das Paket.

Korrektur: In einer früheren Version hieß es, Spotify sei bereits an Bord. Richtig ist: Spotify ist noch nicht dabei, soll aber in Kürze kommen.