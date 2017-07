Spotify: Ed Sheeran und mehr bald nur noch im Premium-Abo?

Spotify scheint kurz vor Abschluss eines neuen Label-Deals mit Warner Music zu stehen.

Laut Info von Reuters könnte die neue Abmachung in Sachen Streaming-Rechte und Tantiemen im September unterzeichnet werden und in Kraft treten.

Um Spotify bessere Umsatzzahlen zu ermöglichen, könnte dabei erstmals mit Exklusiv-Inhalten für Premium-Abonnenten gearbeitet werden.

Demnach könnten bald Alben von Warner Music – zu deren Künstlern Weltstars wie Ed Sheeran, Radiohead oder die Gorillaz gehören – nur nach Abschluss des monatlich 9,99 Euro teuren Abos gestreamt werden. Ob alle Alben des Labels oder nur einzelne nicht für Kunden ohne kostenpflichtigen Plan bereitstehen werden, ist noch nicht klar.

Anteile an den Tantiemen werden noch verhandelt

Die beiden Verhandlungspartner schleifen laut internen Quellen auch immer noch täglich an den Details des Vertrags. Spotify will dabei auf eine 50-zu-50-Verteilung der Tantiemen setzen, Warner will wohl 52 Prozent für sich.

Es soll außerdem der letzte große (erneuerte) Label-Deal für Spotify sein, bevor das Unternehmen nach langer Planungsphase an die Börse geht. Dem Bericht zufolge soll dies Ende 2017/Anfang 2018 passieren.