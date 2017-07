Smart-Home-Produkte von Ring nun auch hierzulande erhältlich

Ganz neu gibt es Smart-Home-Produkte von Ring auch hierzulande zu kaufen.

Den Anfang machen eine Türklingel mit Kamera und WLAN-Anbindung sowie eine Überwachungskamera:

Die Klingel benachrichtigt Euch per Smartphone-App, wenn jemand vor der Tür steht. Die integrierte Kamera zeigt Euch sogar in Echtzeit in HD-Auflösung, um wen es sich dabei handelt.

Ihr könnt Euch dank Lautsprecher und Mikrofon sogar mit der Person unterhalten. Wollt Ihr die Videos auch aufnehmen und aus der Cloud von überall darauf zugreifen, kostet das 3 Dollar pro Monat (also etwa umgerechnet 2,70 Euro).

Die Überwachungskamera zeigt ebenfalls per App Live-Bilder in HD. Erkennt sie Bewegungen, schaltet sie sich automatisch ein. Dank Infrarot-Kamera seht Ihr auch in der Nacht, was sich abspielt.

Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, sich per Mikrofon und Lautsprecher mit den Personen im Sichtfeld auszutauschen. Der 3 Dollar/Monat-Tarif gilt auch hier.