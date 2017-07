Neu im iBooks Store: das interaktive eBook „Die Welt der Atome“

Jetzt werfen wir einen Blick auf ein neues interaktives Buch im iBooks Store.

Die Welt der Atome erklärt die Grundlagen der Chemie nicht nur sehr verständlich, sondern auch in schicker Optik.

Das neue eBook geht in Sachen Gestaltung völlig neue Wege. Chemie und Atomphysik – trockene Themen, ja, wie haben wir in der Schule gelitten. Aber noch nie wurde uns dieses Thema so anschaulich erklärt wie hier…

280 Seiten für Schule und Alltag

Was das Buch so besonders macht? Ironischerweise sind es die Hintergründe. Diese illustrieren nämlich die Informationen aus den Texten und setzen sich auf jeder Seite fort.

Blättert Ihr also um, geht der Hintergrund auf der nächsten Seite einfach weiter. So bleibt Ihr im Lesefluss…

Videos, 3D-Modelle und interaktive Übersichten

Auf 280 Seiten wird so ziemlich alles über Atome erklärt, was Ihr in der Schule, aber auch im Alltag wissen solltet. Schülern helfen die verständlichen Texte genauso weiter wie interessierten Laien.

Für Auflockerung sorgen die zahlreichen Videos, 3D-Modelle und interaktiven Übersichten. Sie tragen zum Verständnis bei und sorgen dafür, dass es in jeder Ecke des Buches etwas zu entdecken gibt.

Interaktives eBook jetzt vorbestellen

Neben dem normalen Inhalt enthält das eBook auch ein digitales Periodensystem mit allen 118 Elementen. Jedes Element wird mit einem Steckbrief und den wichtigsten Informationen vorgestellt. Sind Euch bestimmte Begriffe unbekannt, könnt Ihr diese im riesigen Glossar mit über 200 Einträgen nochmals nachlesen.

Das Buch selbst erscheint erst am 21. Juli, eine kostenlose und umfangreiche Leseprobe kann aber bereits heruntergeladen werden.

Bei Interesse könnt ihr das eBook für faire 6,99 Euro vorbestellen, auf der Homepage des Autors bekommt Ihr noch mehr Informationen (Transparenz-Hinweis: Der Autor des eBooks arbeitet gelegentlich auch für iTopnews. Unabhängig davon gefällt uns das Buch ausnehmend gut).