Schäden an iPhone & Co.: Reparatur kostet im Schnitt 343 Euro

Eine neue Grafik zeigt die am häufigsten aufgetretenen Handyschäden des letzten Jahres.

Die meisten Schadensmeldungen kamen dabei von iPhone-Usern. Die Plätze zwei und drei gehen an Samsung und Sony.

Wenig überraschend machen Display-Schäden mit 57,48 Prozent den Großteil der Reparaturen aus. Leider nicht vielsagendn aber trotzdem auf Platz zwei (33,6 %) ist die Kategorie „Andere Schäden“.

343 Euro kostet eine durchschnittliche Reparatur

Die durchschnittliche Reparatur kostet 343,21 Euro. Die teuersten Schäden kamen dabei ebenfalls von Apple, Samsung und Sony. In diese Kategorie fallen auch Raub und Diebstahl, was Apple-User am teuersten kommt.

Bei Flüssigkeitsschäden müssen jedoch Sony- und Samsung-User tiefer in die Tasche greifen. Die meisten Schäden wurden in Nordrhein-Westfalen gemeldet, wie Friendsurance in der Grafik dokumentiert.

Wann ging bei Euch zuletzt ein iPhone oder iPad in die Brüche – und warum? Und wie teuer war die Reparatur?