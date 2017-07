Qualcomm-Streit: Google und Samsung sind für Apple

Im Lizenzstreit mit Qualcomm erhält Apple jetzt von eher unerwarteter Seite Hilfe.

Denn die amerikanische Computer & Communications Industry Association, der die Apple-Konkurrenten Samsung und Google angehören, hat sich geschlossen an die amerikanische Handelsbehörde gewandt. Der Grund: Qualcomm fordert einen Einfuhrstopp von iPhones in die USA – und seit gestern sogar auch in Deutschland.

Der Verbund der Tech-Firmen will dies verhindern. Sie meinen, ein solches Verbot würde nur Nachteile für Kunden in den USA bringen, vor allem ein zu geringes Angebot für die bestehende Nachfrage und, daraus resultierend, höhere Preise.

CCIA: Einfuhrstopp würde Qualcomms Monopol stärken

Ed Black, CEO der Gruppe, sagte laut einem Bericht von Reuters, dass Qualcomm dadurch bei einem Aufbau einer noch größeren Monopolstellung für mobile LTE-Modems unterstützt würde. Neben Samsung und Google sind auch Uber, Intel, Facebook, Microsoft, Netflix und Amazon Teil der Gruppe – Apple allerdings nicht.

Nach der vorgestrigen Information, dass sich die vier größten iPhone-Zulieferer offenbar auf Apples Seite geschlagen haben, ist die Aktion der CCIA ein weiterer Schritt hin zu einer Isolierung Qualcomms innerhalb der Tech-Industrie. Damit stehen auch die rechtlichen Chancen für Apple besser – aber entschieden ist natürlich noch nichts.