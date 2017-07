Polizei in Bayern und Österreich wird mit iPhone und iPad aufgerüstet

Auch bei den Behörden wird das iPhone geschätzt, in Deutschland und Österreich.

Was in den USA schon Alltag ist, setzt sich hierzulande und bei unseren Nachbarn fort. So rüsten jetzt sowohl die bayrische als auch die österreichische Polizei massiv mit iPhones und iPads auf.

Die Aktion in München folgt nach unrühmlichen Erfahrungen der bayrischen Behörden mit dem hauseigenen Digitalfunk, der beim schrecklichen Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München seinen Dienst versagte.

An dem besagten Abend nutzten viele Polizisten daher ihr privates iPhone. Via Messenger-Apps verschickten sie Infos an Kollegen, die den Polizeifunk nicht abhören konnten. Eigentlich behördlich untersagt, aber in der Notsituation wichtig und richtig.

Apple-Geräte „Quantensprung für die Einsatzkommunikation“

In Folge der mangelhaften Kommunikation hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Welt entschieden, tausende bayrische Polizisten mit iPhones und entsprechenden Messenger-Diensten auszustatten. Herrmann spricht „von einem Quantensprung für die Einsatzkommunikation“.

Ein spezieller Polizei-Messenger bietet die Option, vom Dienst-iPhone Bilder und Videos an Kollege zu senden. Dazu gehören auch Tatort-Bilder oder Fahndungsfotos.

3,7 Millionen Euro veranschlagt das bayrische Innenministerium an Kosten. Auf Datenschutz und Datensicherheit wird größter Wert gelegt, auch beim hauseigenen Polizei-Messenger.

„iPhone erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen“

Die Entscheidung für das iPhone fiel auch deshalb, da es sich um ein „abgeschlossenes Betriebssystem“ handele. Die Polizeibehörde kam nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass nur das iPhone „die sicherheitsrelevanten Anforderungen“ erfülle.

Österreich investiert 20 Millionen Euro in iPhone und Wartung

Auch in Österreich verkündete das Innenministerium gestern bereits, dass die Polizei mit iPhones und zudem iPads ausgestattet werde. Auch hier wird der Kauf der Apple-Geräte als „Expertenentscheidung“ eingestuft. Man wolle den Beamten „Mobilität unter Beibehaltung konkreter Sicherheitsstandards“ bieten.

Die österreichische Polizeibehörde wendet dafür bis 2020 Kosten von 20 Millionen Euro auf. Auch in Österreich wird es, analog zu Bayern, eine eigene Polizei-Messenger-App auf iPhones und iPads geben.

Ein erster Test bei 150 Beamten fiel positiv aus, der Test wird nun auf 600 Polizisten ausgeweitet. (Foto: 123rf.com)