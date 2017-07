Paydirekt macht’s vor: Zahlen von iPhone zu iPhone

Bald wird Deutschland das letzte Land der Welt ohne Apple Pay sein…

Aus verschiedensten Gründen kann Apples Bezahldienst bei uns nach wie vor nicht starten. Damit fehlt auch die attraktive neue iOS-11-Funktion, mit der sich Zahlungen zwischen zwei iPhone-Besitzern, zwischen Freunden und Bekannten, direkt untereinander per iMessage abwickeln lassen.

Dabei wäre es so praktisch, Kleinbeträge auf direktem Weg zu bezahlen – das Geld für die drei Bier mit dem Kumpel in der Kneipe, oder den Stundenlohn für den Babysitter.

Doch der Bezahldienst Paydirekt, hinter dem diverse große Banken stehen, macht jetzt vor, wie’s geht. Ab sofort können Privatpersonen Geldbeträge über die Paydirekt-App von Smartphone zu Smartphone senden. Die Funktion wird zunächst für die Kunden der Commerzbank, comdirect, Deutsche Bank, Hypovereinsbank, der Oldenburgischen Landesbank und der Postbank sowie schrittweise für die Kunden der genossenschaftlichen Finanzgruppe freigeschaltet. Später kommen weitere Funktionen und zusätzliche Banken und Sparkassen dazu.

Um Geld zu senden, öffnet der Nutzer die App, wählt die E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer des Empfängers aus, gibt den Betrag ein und bestätigt die Zahlung mit „senden“. Eine Eingabe von IBAN oder TAN ist nicht erforderlich. Ist der Empfänger mit diesen Kontaktdaten bereits bei paydirekt registriert, erhält er das Geld direkt auf sein Girokonto.

Zahlungen an Freunde im Überblick

Vorteil ist, dass die sensiblen Kontodaten nicht an den Empfänger übermittelt werden, sondern im geschützten Bereich des Online-Banking bleiben. In der Paydirekt-App erhält der Absender einen Überblick sowohl über alle Zahlungen an Freunde, als auch über die Online-Einkäufe, die er mit Paydirekt getätigt hat. Das klappt mit dem iPhone ab iOS 9, und auch im Austausch mit Android-Nutzern.