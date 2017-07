Patentklage: Apple soll an die University of Wisconsin zahlen

In einer Patentklage um Apple-Chips wurde ein Urteil gesprochen.

Der Prozess betrifft ein Patent in Apples A7, A8 und A8X Chips, die im iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus und iPads verbaut sind. Die Wisconsin Alumni Research Foundation, der Lizenzarm der Uni, will in ihnen ein Patent für mehr Chip-Effizienz unrechtmäßig verbaut sehen.

Dafür soll Apple nun, so urteilte der zuständige Richter, 507 Millionen US-Dollar an die Hochschule zahlen. Wie Reuters berichtet, wurden vom Gericht zuvor eigentlich nur 234 Millionen US-Dollar veranschlagt, weil Apple das Patent unwissentlich verletzt habe.

Die Verdopplung wurde entschieden, weil das Gericht meint, Cupertino habe nach dem ersten Urteil von 2015 an das Patent – bis es 2016 auslief – weiter verletzt. Apple hat gegen das Urteil Revision eingelegt und sich ansonsten noch nicht zu dem Fall geäußert.