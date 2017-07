„Panik“ in Cupertino wegen iPhone 8? Apple-Kenner dementiert

In einem Kommentar rückt Apple-Experte John Gruber aktuellen Unsinn in Medien gerade.

Vor einer Woche sorgte ein Artikel von Fast Company für Erstaunen: Apple solle sich laut diesem in der Entwicklung des nächsten iPhone verkalkuliert haben und es „läge Panik in der Luft“, hieß es in dem Artikel.

Und weiter wurde gemutmaßt: Einige geplante Features, vor allem kabelloses Laden würden nicht rechtzeitig fertig und würden vielleicht später nachgeliefert.

Auch wir haben über diesen Artikel von Fast Company berichtet – allerdings bewusst das Wort „Panik“ vermieden, da Apple (uns) wahrlich bisher nicht durch panikartige Handlungen aufgefallen ist…

John Gruber von Daring Fireball, der viele direkte Kontakte nach Cupertino vorweisen kann, schreibt heute nun, dass er von einer solchen Panik bisher nichts mitbekommen habe.

Experten schelten Drama und verfrühte Enttäuschung über Apple

Er bestärkt damit die Ansicht, die das „angebliche iPhone-8-Drama und die verfrühte Enttäuschung über Produkte, die Apple noch nicht einmal offiziell vorgestellt hat“, maßlos übertrieben ist.

Selbst wenn Apple eine Funktion wie etwa induktives Laden für das nächste iPhone erst im Oktober oder November verfügbar machen könne, sei das keineswegs ein Beinbruch, so Gruber. Ein ähnliches Prozedere habe es mit dem komplexen Portrait-Modus des iPhone 7 Plus bereits letztes Jahr gegeben. Hat’s irgendjemand gestört oder gar verstört? Nein.

Apple weiß genau, welche Funktionen das nächste iPhone hat

Die Entscheidungen für die Features des nächsten iPhone stünden laut Gruber schon mindestens seit Monaten, wenn nicht schon länger, fest. Es gehe Apple jetzt nur noch um Testläufe, damit am Ende alles perfekt funktioniert…