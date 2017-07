Nur noch bis Sonntag: Audible zum halben Preis

Seit Montag kennen iTopnews-Leser das aktuelle Angebot von Audible.

Rund um den Prime Day bietet Amazon Audible für ein ganzes Jahr zum halben Preis an. Am Sonntag (16. Juli), läuft das gute Angebot ab. Daher wollten wir Euch jetzt gern noch mal an den Sonderpreis erinnern.

Wer sich bis Sonntag (23.59 Uhr) anmeldet, zahlt in den ersten zwölf Monaten nur 4,95 Euro pro Monat statt der regulären 9,95 Euro. Die Ersparnis liegt also bei 60 Euro.

Im Audible-Abo erhalet Ihr jeden Monat ein frei wählbares Hörbuch. Das Abo lässt sich monatlich kündigen, kann aber auch pausiert werden. Die gewählten Hörbücher bleiben in Eurer Bibliothek erhalten, auch wenn Ihr dann wieder aussteigt.