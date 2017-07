News-Mix: Drohnen-Verbot im Apple Park, neue watchOS-Beta, Cook beim Valley-Forum

Die vergangene Nacht hat noch einige Meldungen bereitgehalten.



Zunächst ist da eine neue geplante Richtlinie im Apple Park: Laut Informationen von appleinsider will Apple den Drohnen-Flug über dem Gelände verbieten lassen. Demnach könnte das neueste Video über die Baufortschritte, über das wir gestern berichteten, eines der letzten gewesen sein.

Entwickler für die Apple Watch können außerdem jetzt die dritte Beta des neuen watchOS 4 laden. Die Beta wird weitere Verbesserungen für einige der neuen Funktionen wie Kaleidoskop-Zifferblätter, weitere Komplikationen und mehr enthalten. Eine Public Beta ist weiterhin nicht vorgesehen. (danke Heiko)

Tim Cook besucht wichtige Silicon-Valley-Konferenz

Die dritte Nachricht in der Runde betrifft CEO Tim Cook. Er war zusammen mit Eddy Cue letzte Woche Gast beim Allen & Co. Sun Valley Sommercamp, wie auch schon in den vergangenen Jahren.

Bei der Aktion im Silicon Valley waren unter anderem auch Jeff Bezos von Amazon, Microsofts Satya Nadella und Ivanka Trump zugegen. Sie gilt als ein Elite-Treffen der wichtigsten Tech-Vertreter, bei dem Sportaktivitäten wie Rafting und Golf auf dem Programm stehen.