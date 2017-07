Neue App von DPD, Ärger mit Hermes: Eure Erfahrungen mit Paketdiensten?

Das Thema Paketdienste entwickelt sich zum Dauerärgernis.

Zunächst eine gute Nachricht: DPD hat vergangenen Dienstag per Update eine komplett überarbeitete App in den Store geschickt. Schon mal gut: Innerhalb der App können jetzt gleich alle wichtigen Paketangelegenheiten geregelt werden: das Senden, Empfangen und Retournieren von Paketen.

Das Labeln entfällt dank der Aktualisierung. Auch der Express-Versand via DPD kann nun aus der App heraus angestoßen werden. Für 19 deutsche Großstädte steht die Beauftragung des „Same-Day-Versands“ bereit.

Soweit zur erfreulichen Nachricht. Werfen wir aber auch einen Blick rüber zum Konkurrenten Hermes, dann kommen wir zu einer seltsamen Geschichte, die einem Bekannten diese Woche passierte.

Schnell zusammengefasst: Paket von Amazon, der Bekannte war nicht daheim. Der Hermes-Paketbote hinterließ im Briefkasten einen Zettel: „bei Nachbar blaue Tonne“. Und warf das Paket in die blaue (Altpapier)-Tonne. Die allerdings wurde geleert, bevor unser Bekannter daheim war…

Gut, Hermes hat sich inzwischen immerhin entschuldigt, den Paketwert erstattet und unserem Bekannten zwei Gutscheine für kostenfreie eigene Sendung zukommen lassen. Hoffen wir, dass es in Zukunft nicht nur bei Hermes, sondern auch bei DPD und anderen Paketdienstleistern besser klappt.

Kurz in die Runde gefragt:

Eure Erfahrungen mit DPD, Hermes, DHL, UPS, FedEx & Co.? Kennt Ihr ähnliche Geschichten wie die von der Tonne? Welchen Paketdienst nutzt Ihr am liebsten (per App)?

Eine der besten Apps zur Paketverfolgung: