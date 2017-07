Lizenzstreit: Qualcomm klagt erneut und fordert US-Import-Bann

Im Streit um Patente und Lizenzrecht geht Zulieferer Qualcomm weiter gegen Apple vor.

Seit Januar läuft eine Fehde zwischen Apple und Qualcomm um Lizenzrechte für Mobilfunk-Chips. Apple hatte den Zulieferer wegen Missbrauchs einer Monopolposition auf eine Milliarde US-Dollar verklagt.

Qualcomm reagiert darauf mit einer Gegenklage und der Ankündigung, einen Import-Stopp der Geräte in die USA zu erwirken – iTopnews.de berichtete.

Dieses Ziel wurde laut einem Artikel von Fortune nun in Angriff genommen. Das Unternehmen hat sich offiziell an die amerikanische Handelsbehörde (ITC) gewandt und will neben dem Import auch den Verkauf von Geräten verbieten lassen, die sich bereits in den Staaten befinden.

Import-Bann beträfe aktuelle iPhone und iPad Modelle

Qualcomm will in den Handelsstopp alle Apple-Geräte mit bestimmten LTE-Chips aus eigener Produktion inkludiert sehen. Darunter fallen unter anderem das iPhone 7, das iPhone 7 Plus und einige iPad-Modelle. Würde der Klage stattgegeben werden, träte ein solcher Bann aber nicht früher als in 18 Monaten in Kraft.

Zusätzlich hat der Zulieferer eine Patentklage gegen Apple vor einem kalifornischen Gericht auf den Weg gebracht. Die damit vorgebrachten Anschuldigungen beziehen sich auf Patente, die zwischen 2013 und 2017 eingereicht wurden und inhaltlich nichts mit der eigentlichen Kernanschuldigung rund um Lizenzen zu tun haben.

Rechtslage bislang noch unklar

Wie die Lage der Fehde genau ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Da bei keiner der Klagen ein abschließendes Urteil gefällt worden ist, ist noch nicht mal im Ansatz klar, welche der beiden Firmen in welchen Punkten im Recht ist.