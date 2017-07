Kopfhörer am iPhone anschließen: Die fünf besten Zubehör-Lösungen

Die neueste iPhone-Generation verzichtet bekanntermaßen auf einen 3,5mm-Klinken-Anschluss.

Es besteht jedoch natürlich weiterhin die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen – entweder über Bluetooth oder über den Lightning-Port.

Für letztere Option benötigt Ihr einen Adapter. Hier bieten sich fünf gute Lösungen an. Wir stellen sie vor.

Apples eigener Adapter. Kein Schnickschnack – nur ein Kopfhörer-Eingang und Lightning-Ausgang:

Apples Lightning-Dock kann ebenfalls genutzt werden, um Kopfhörer anzustecken:

Griffins Lösung ist eine andere: Ihr verbindet das iPhone per Bluetooth mit dem Gadget und steckt die Kopfhörer dann an dieses an:

Damit Ihr während des Musikhörens auch laden könnt, ist ein Lightning-Splitter sehr praktisch: