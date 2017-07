„Keine Transgender-Soldaten mehr“: Cook stellt sich gegen Trump

Tim Cook hat sich am heutigen späten Abend zu einem aktuellen Thema gemeldet.

Tagsüber hatte US-Präsident Donald Trump heute überraschend „nach Rücksprache mit meinen Generälen“ erklärt, künftig werde es keine Transgender mehr als Soldaten in der US-Armee geben.

Nach Twitter-CEO Jack Dorsey, Facebooks Mark Zuckerberg und Googles Sundar Pinchai hat nun auch Tim Cook Donald Trump für diese Entscheidung kritisiert. Cook twitterte mit dem Hashtag #LetThemServe“:

We are indebted to all who serve. Discrimination against anyone holds everyone back. #LetThemServe

— Tim Cook (@tim_cook) 26. Juli 2017