Kaugummi in der Krise, Smartphones sind schuld

Kaugummis verkaufen sich immer schlechter.

Und das hat offenbar einen überraschenden Grund. Laut Mathias Dosne, Geschäftsführer von Kaugummi-Hersteller Mondelez (Trident, Dentyne), sind Smartphones wie das iPhone schuld an den Rückgängen.

Weil die Kunden an der Quengelzone vor der Supermarktkasse nicht mehr aufs Regal an der Kasse schauen, sondern nur noch auf ihren Bildschirm, übersehen sie laut Dosne die dort ausliegenden Kaugummis. Daran hat die Branche schwer zu kauen.

Kaugummi-Crash seit 2007

Die Zahlen untermauern seine These. Exakt seit der Einführung des iPhones 2007 hat der Kaugummimarkt stagniert. Und seit 2010 gehen die weltweiten Umsätze kontinuierlich zurück – allein 2016 in den USA um 15 Prozent.

Die Kaugummi-Zukunft sieht noch trüber aus. Denn an vollautomatischen Supermarktkassen ohne Personal und ohne Wartezeit, an denen die Kunden ihre Waren selbst einscannen, wirft erst recht niemand mehr einen Blick auf Kaugummis (via Futurezone)