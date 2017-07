Kauffilme und Leihfilme: iTunes verliert angeblich Marktanteile

Bei digitalen Kauffilmen und Leihfilmen geht der Marktanteil von Apple angeblich zurück.



2012 hatte Apple in diesem Bereich noch mehr als 50 Prozent Marktanteil. Apple galt seinerzeit bei Musik, TV-Serien und Filmen als Maß aller Dinge und erste Anlaufstelle.

Derzeit soll der Wert laut einer Analyse des Wall Street Journals aber nur noch bei 20 bis 35 Prozent liegen.

Apple: Wir verkaufen auf höchstem Niveau

Da es keine genauen Zahlen und keine wirklich spezialisierten Tools zur Überwachung gebe, könne die tatsächliche Situation nur grob eingeschätzt werden, schreibt das WSJ. Es sei jedoch auffällig, dass sich die iTunes-Konkurrenz inzwischen ein großes Stück der Torte schnappe.

Auf Nachfrage erklärte Apple, der Absatz von Kauffilmen und Leihfilme würde aktuell auf dem höchsten Niveau seit 2007 liegen. Das WSJ schreibt dazu, dies sei aber mit dem allgemeinen Markttrend zu begründen. Dennoch würden vor allem Amazon und Comcast deutliche Marktanteile hinzugewinnen.

Neue Formate von Apple

Parallel hat Apple bekanntlich in den letzten Wochen und Monaten beim eigenen Content stark aufgerüstet, unter anderem mit Musik-Dokus und Formaten wie Planet of the Apps. Auch gab es immer wieder Gerüchte, Apple werde demnächst aktuelle Kinofilme über iTunes anbieten, während sie noch im Kino laufen – iTopnews.de berichtete.