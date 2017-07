IPPAWARDS: Die besten iPhone-Fotos des Jahres gekürt

Bei den IPPAWARDS werden alljährlich die besten iPhone-Fotos gekürt.

Mit „Shot on iPhone“ hat Apple demonstriert, dass die iPhone-Kamera die beste Cam im Smartphone-Bereich ist.

Die IPPAWARDS würdigen Fotografen, die mit dem iPhone (und iPad) Aufnahmen machen. Die Kriterien:

Fotografieren mit iPhone/iPad

Fotos dürfen nicht zuvor veröffentlicht sein

kein Photoshop

Bearbeitung mit jeder iOS-App erlaubt

Linsen-Objektive sind erlaubt

Der erste Platz geht an Brendan O Se, der mit seinem iPhone 6s die Hände eines Hafenarbeiters fotografiert hat. Die harte Arbeit hat Spuren hinterlassen:

Mit einem iPhone 6 Plus hat Yeow-Kwang Yeo ein Bild eines Darstellers einer traditionellen chinesischen Straßen-Oper aufnehmen konnte. Jedoch wurde nicht der Auftritt, sondern die Backstage-Stimmung eingefangen.

Den dritten Platz holte Kuanglong Zhang mit einem iPhone 7. Das Foto wurde in der indischen Stadt Udaipur geschossen und zeigt ein historisches Gebäude.

Der „Grand Prize“ wird an Sebastiano Tomada, der mit seinem iPhone 6s Kinder in der irakischen Statt Qayyarah fotografiert hat, vergeben. Im Hintergrund eine große Rauch-Säule, die von einem von dem IS angezündeten Gebäude stammt.