iPhone: Apple darf 5G Mobilfunk-Technologie jetzt offiziell testen

Apple arbeitet weiterhin an 5G-Netzwerktechnologien für das iPhone.

Wie apple insider mit Verweis auf DSLReports vermeldet, gibt es jetzt die Erlaubnis für Apple von der US-Behörde FCC, die Testläufe mit unfertigen Produkten reguliert, um 5G zu testen.

Wie bereits beim Antrag im Mai geplant – iTopnews.de berichtete – darf Apple die Probeläufe an zwei Orten in der kalifornischen Stadt Milpitas durchführen, die in der Nähe des Firmensitzes liegt.

Der zugehörige Antrag Apples spricht davon, dass die Tests wichtige Daten für Planung der Ingenieure liefern werden. Ziel sei es, herauszufinden, wie diese für die Nutzung von 5G in zukünftigen Mobilgeräten – als iPhone, iPad und Co – nutzbar gemacht werden können.

5G: Datengeschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde

Dafür wird in der neuen Testphase mit Frequenzen von 28 und 39 GHz gearbeitet. 5G verspricht Datengeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunden – eine deutlich schnellere Verbindung als derzeit in beinahe allen Smartphones verbaut ist.